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Это интересно 24.10.2019 16:38

ЦБ Азербайджана выпустил юбилейную 5-манатную монету в честь 100-летия БГУ

Центральный банк Азербайджана презентовал юбилейные монеты, посвященные 100-летию создания Бакинского государственного университета (БГУ), говорится в сообщении ЦБ.

"Вес монет составляет 1 тройская унция, а их диаметр - 38,61 мм. Юбилейные монеты изготовлены на Королевском монетном дворе Великобритании "The Royal Mint"", - отмечается в сообщении.

Номинал монет составляет 5 манатов.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБ, МОНЕТА, ЮБИЛЕЙНАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]