ЦБ Азербайджана выпустил юбилейную 5-манатную монету в честь 100-летия БГУ

Центральный банк Азербайджана презентовал юбилейные монеты, посвященные 100-летию создания Бакинского государственного университета (БГУ), говорится в сообщении ЦБ.
"Вес монет составляет 1 тройская унция, а их диаметр - 38,61 мм. Юбилейные монеты изготовлены на Королевском монетном дворе Великобритании "The Royal Mint"", - отмечается в сообщении.
Номинал монет составляет 5 манатов.
А.Мамедов
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