SOCAR и Romgaz намерены сотрудничать в сфере ГРР и добычи

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и «S.N.G.N. Romgaz S.A.» (Румыния) подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере геологоразведочных работ (ГРР) и добычи.
По сообщению SOCAR, целью подписания документа является реализация совместных проектов в рамках налаживания стратегического сотрудничества между двумя компаниями.
Ранее SOCAR заявляла, что заинтересована в разведке и добыче газа в Черном море совместно с румынской Romgaz. Кроме того, в январе 2019 года представители двух компаний обсуждали возможность сотрудничества в рамках проектов Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) и Транс-Адриатического газопровода (TAP).
В настоящее время деятельность SOCAR в Румынии связана с розничной торговлей нефтепродуктами. В настоящее время под брендом «SOCAR» в Румынии функционирует 43 АЗС в 20 регионах страны.
SOCAR планирует расширить сеть АЗС в Румынии до 60 точек.
SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. На сегодняшний день компания создала в стране около 550 рабочих мест и инвестировала в Румынию более 64 млн евро.
А.Азизов
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