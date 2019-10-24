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ТЭК 24.10.2019 16:36

SOCAR и Romgaz намерены сотрудничать в сфере ГРР и добычи

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и «S.N.G.N. Romgaz S.A.» (Румыния) подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере геологоразведочных работ (ГРР) и добычи.

По сообщению SOCAR, целью подписания документа является реализация совместных проектов в рамках налаживания стратегического сотрудничества между двумя компаниями.

Ранее SOCAR заявляла, что заинтересована в разведке и добыче газа в Черном море совместно с румынской Romgaz. Кроме того, в январе 2019 года представители двух компаний обсуждали возможность сотрудничества в рамках проектов Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) и Транс-Адриатического газопровода (TAP).

В настоящее время деятельность SOCAR в Румынии связана с розничной торговлей нефтепродуктами. В настоящее время под брендом «SOCAR» в Румынии функционирует 43 АЗС в 20 регионах страны.

SOCAR планирует расширить сеть АЗС в Румынии до 60 точек.

SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. На сегодняшний день компания создала в стране около 550 рабочих мест и инвестировала в Румынию более 64 млн евро.

А.Азизов

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Тэги: SOCAR, ROMQAZ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]