Азербайджан может сэкономить $315 млн в год за счет мер по энергоэффективности - эксперт

Азербайджан может сэкономить около 2 млрд кубометров газа в год за счет мер по энергоэффективности, заявил координатор по энергоэффективности Международной энергетической хартии Александр Антоненко.

«За счет реализации мер по повышению энергоэффективности в энергетическом секторе (повышение эффективности работы заводов, снижение потерь и т.д.) страна могла бы сэкономить 1,99 млрд кубометров газа и $314,9 млн в год», - сказал Антоненко в ходе международного форума Энергетической хартии в Баку в четверг.

Б.Рустамбеков