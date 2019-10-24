Азербайджан может сэкономить $315 млн в год за счет мер по энергоэффективности - эксперт

Азербайджан может сэкономить около 2 млрд кубометров газа в год за счет мер по энергоэффективности, заявил координатор по энергоэффективности Международной энергетической хартии Александр Антоненко.
«За счет реализации мер по повышению энергоэффективности в энергетическом секторе (повышение эффективности работы заводов, снижение потерь и т.д.) страна могла бы сэкономить 1,99 млрд кубометров газа и $314,9 млн в год», - сказал Антоненко в ходе международного форума Энергетической хартии в Баку в четверг.
Б.Рустамбеков
Глава МИД Азербайджана обсудил с президентом МККК обмен с Арменией удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех»
Рухани прибыл в Баку на Саммит Движения неприсоединения
Глава Минобороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО по миссии «Решительная поддержка»
В Азербайджане за 9 месяцев при пожарах погибли 43 человека
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев 2019г погибли 60 человек - МЧС
ЦБ Азербайджана выпустил юбилейную 5-манатную монету в честь 100-летия БГУ
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Казахстанцы столкнулись с массовым отключением SIM-карт из-за отсутствия регистрации
Спецоперация против крупной ливанской семейной группировки проходит в ФРГ
Выручка Twitter в третьем квартале не оправдала ожиданий, акции рухнули
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
“Nar” приступила к проекту "Canlı Kitab"
Число пользователей Nar 4G за год увеличилось на 85%
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго