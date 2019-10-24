В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев 2019г погибли 60 человек - МЧС

Жертвами произошедших в январе-сентябре 2019 года в Азербайджане взрывов и происшествий природного и техногенного характера стали 60 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным МЧС, за рассматриваемый период в Азербайджане произошло 14,192 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
В результате этих происшествий погибли 60 человек (год назад – 76), еще 243 получили ранения (год назад - 167).
Сотрудникам МЧС удалось спасти 52 человека и эвакуировать 1,03 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера.
За отчетный период на территории республики произошло 46 взрывов, что на 2,2% больше, чем в январе-сентябре 2018 года. Жертвами взрывов стали 12 человек, еще 72 - пострадали.
Х.Насирзаде
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