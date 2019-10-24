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Происшествия 24.10.2019 16:55

В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев 2019г погибли 60 человек - МЧС

Жертвами произошедших в январе-сентябре 2019 года в Азербайджане взрывов и происшествий природного и техногенного характера стали 60 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным МЧС, за рассматриваемый период в Азербайджане произошло 14,192 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В результате этих происшествий погибли 60 человек (год назад – 76), еще 243 получили ранения (год назад - 167).

Сотрудникам МЧС удалось спасти 52 человека и эвакуировать 1,03 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера.

За отчетный период на территории республики произошло 46 взрывов, что на 2,2% больше, чем в январе-сентябре 2018 года. Жертвами взрывов стали 12 человек, еще 72 - пострадали.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МЧС, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]