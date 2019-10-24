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Дальнее зарубежье 24.10.2019 19:00

Столтенберг призывает не допустить массового побега пленных боевиков ИГ на севере Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне осложнения ситуации на севере Сирии нельзя позволить пленным боевикам террористической группировки ИГ бежать из мест заключения.

"Крайне важно убедиться в том, что пленные боевики ИГ не освободятся. (Силы - ИФ), присутствующие на месте событий в Сирии, обязаны гарантировать, что этого не случится, и они (боевики - ИФ) находятся в заключении", - сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции перед началом встречи министров обороны стран НАТО.

"Как я заявлял несколько раз, я обеспокоен риском того, что рост насилия, боевые действия, нестабильность приведут к побегу пленных боевиков ИГ", - отметил Столтенберг. В связи с этим он указал на необходимость деэскалации напряженности в этом регионе Сирии для снижения вероятности бегства пленных боевиков.

"Один из вопросов, который мы будем обсуждать во время нашей сегодняшней встречи - что могут сделать союзники по НАТО для поддержки коалиции против ИГ", - отметил генсек, напомнив, что все члены альянса являются частью международной антитеррористической коалиции.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, СИРИЯ, ИГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]