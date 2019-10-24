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Дальнее зарубежье 24.10.2019 18:17

Ситуация на северо-востоке Сирии все еще нестабильна, хотя достигнут определенный прогресс - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что ситуация на северо-востоке Сирии пока что нестабильная, однако в деле урегулирования ситуации имеются успехи.

"Ситуация (в регионе - ИФ) все еще нестабильная, но все же был достигнут определенный прогресс", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, добавив, что в регионе наблюдается "значительное сокращение масштабов насилия".

В то же время, отвечая на вопрос журналиста, Столтенберг отметил, что запросов на участие НАТО в урегулировании ситуации на северо-востоке Сирии не поступало.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает усилия стран по урегулированию конфликта в Сирии, который продолжается уже много лет, и призывает к "политическому решению проблемы путем переговоров".

Накануне Столтенберг уже заявлял о снижении напряженности на северо-востоке Сирии после заключения соглашения между Турцией и США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года, отмечается в меморандуме.

"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в меморандуме.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, СИРИЯ, СИТУАЦИЯ


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