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Дальнее зарубежье 24.10.2019 18:42

В МИД Турции раскритиковали позицию ЕП относительно турецкой военной операции

В МИД Турции раскритиковали позицию Европарламента в отношении турецкой военной операции "Источник мира" и его намерение ввести санкции против Турции, сообщило в четверг издание "Сабах" со ссылкой на заявление министерства.

"Мы категорически отвергаем позицию Европейского парламента в отношении операции "Источник мира". Мы не удивлены решением парламента, который постоянно принимает террористов", - говорится в заявлении министерства.

В заявлении отмечается, что "Европарламент не может должным образом следить за важными событиями на региональной и международной арене, объективно оценивать причины и последствия и разрабатывать разумные и актуальные стратегии".

Анкара также обвинила Европарламент и ЕС в том, что они "приняли недальновидные решения вместо того, чтобы выразить благодарность" Турции за действия, направленные на устранение террористической угрозы и обеспечение территориальной целостности Сирии.

Анкара напомнила членам Европарламента, что операция проводилась в соответствии с правом страны на самооборону, предусмотренным международным правом и резолюциями Совета безопасности ООН, также добавив, что "законность этой операции была подтверждена соглашениями, заключенными с США и Россией".

Сообщается, что ранее в четверг ЕП принял резолюцию, осуждающую турецкую антитеррористическую операцию и призывающую Европейский совет ввести санкции против "высокопоставленных чиновников, ответственных за нарушение прав человека", запреты на выдачу виз, а также экономические санкции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и страны ЕС подвергли эту операцию критике.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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