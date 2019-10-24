В МИД Турции раскритиковали позицию ЕП относительно турецкой военной операции

В МИД Турции раскритиковали позицию Европарламента в отношении турецкой военной операции "Источник мира" и его намерение ввести санкции против Турции, сообщило в четверг издание "Сабах" со ссылкой на заявление министерства.
"Мы категорически отвергаем позицию Европейского парламента в отношении операции "Источник мира". Мы не удивлены решением парламента, который постоянно принимает террористов", - говорится в заявлении министерства.
В заявлении отмечается, что "Европарламент не может должным образом следить за важными событиями на региональной и международной арене, объективно оценивать причины и последствия и разрабатывать разумные и актуальные стратегии".
Анкара также обвинила Европарламент и ЕС в том, что они "приняли недальновидные решения вместо того, чтобы выразить благодарность" Турции за действия, направленные на устранение террористической угрозы и обеспечение территориальной целостности Сирии.
Анкара напомнила членам Европарламента, что операция проводилась в соответствии с правом страны на самооборону, предусмотренным международным правом и резолюциями Совета безопасности ООН, также добавив, что "законность этой операции была подтверждена соглашениями, заключенными с США и Россией".
Сообщается, что ранее в четверг ЕП принял резолюцию, осуждающую турецкую антитеррористическую операцию и призывающую Европейский совет ввести санкции против "высокопоставленных чиновников, ответственных за нарушение прав человека", запреты на выдачу виз, а также экономические санкции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и страны ЕС подвергли эту операцию критике.
17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.
22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
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