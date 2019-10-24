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Происшествия 24.10.2019 17:10

В Азербайджане за 9 месяцев при пожарах погибли 43 человека

В Азербайджане за 9 месяцев 2019 года в результате пожаров погибло 43 человека, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Это на 19 человек или 30,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года», - отметили в МЧС.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 35 человек против 27 погибших годом ранее. Кроме этого, еще 6 человек погибли при пожарах в транспортных средствах, двое – при прочих пожарах.

Число пострадавших от пожаров за рассматриваемый период составило 168 человек (рост на 32,3%).

В целом, за отчетный период в Азербайджане зафиксировано 1,818 тыс. пожаров (рост на 3,9%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЧС, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]