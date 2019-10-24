В Азербайджане за 9 месяцев при пожарах погибли 43 человека

В Азербайджане за 9 месяцев 2019 года в результате пожаров погибло 43 человека, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Это на 19 человек или 30,6% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года», - отметили в МЧС.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 35 человек против 27 погибших годом ранее. Кроме этого, еще 6 человек погибли при пожарах в транспортных средствах, двое – при прочих пожарах.

Число пострадавших от пожаров за рассматриваемый период составило 168 человек (рост на 32,3%).

В целом, за отчетный период в Азербайджане зафиксировано 1,818 тыс. пожаров (рост на 3,9%).

Х.Насирзаде