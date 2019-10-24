Володин предложил ПАСЕ провести работу над общими ошибками

Эффективную работу Совета Европы могут обеспечить отсутствие в работе организации двойных стандартов и соблюдение принципа равенства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас есть возможность не только поздравить друг друга, но и подвести итоги работы Совета Европы, а подводя итоги, правильно было бы провести работу над нашими общими ошибками для того, чтобы их не допускать, и для того, чтобы Совет Европы и дальше был общеевропейским домом", - сказал Володин в четверг в выступлении на Конференции спикеров парламентов стран Европы.

По его словам, такая "работа над ошибками" могла бы обеспечить возможность в рамках Совета Европы "обсуждать вопросы на принципах равенства, а именно этот принцип заложен в Уставе Совета Европы, на принципах невмешательства в суверенные дела государств, отсутствия двойных стандартов".

"И тогда, наверное, у нас все получится, и организация будет не только эффективная, но, самое главное, будет принимать решения, которые мы все с вами выполняем и ожидаем, что через этот диалог мы будем выходить на консенсус", - сказал Володин.