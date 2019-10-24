Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8929 RUR   0.0266 GBR   2.1957 TRY   0.2952

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.97 1.49 Brent 61.17 1.47

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.10.2019 19:17

Володин предложил ПАСЕ провести работу над общими ошибками

Эффективную работу Совета Европы могут обеспечить отсутствие в работе организации двойных стандартов и соблюдение принципа равенства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас есть возможность не только поздравить друг друга, но и подвести итоги работы Совета Европы, а подводя итоги, правильно было бы провести работу над нашими общими ошибками для того, чтобы их не допускать, и для того, чтобы Совет Европы и дальше был общеевропейским домом", - сказал Володин в четверг в выступлении на Конференции спикеров парламентов стран Европы.

По его словам, такая "работа над ошибками" могла бы обеспечить возможность в рамках Совета Европы "обсуждать вопросы на принципах равенства, а именно этот принцип заложен в Уставе Совета Европы, на принципах невмешательства в суверенные дела государств, отсутствия двойных стандартов".

"И тогда, наверное, у нас все получится, и организация будет не только эффективная, но, самое главное, будет принимать решения, которые мы все с вами выполняем и ожидаем, что через этот диалог мы будем выходить на консенсус", - сказал Володин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВОЛОДИН, ПАСЕ, СТАНДАРТЫ


Похожие новости


Пауза в отношениях РФ и Узбекистана завершена, теперь они должны развиваться по нарастающей - Володин Тема фейковых новостей в Яндексе будет рассмотрена Советом Госдумы 19 августа - Володин Володин: Конфликт с Россией нужен радикалам в Грузии, цель которых - свержение действующей власти Спикер Госдумы: выйдя из ДРСМД, США сделали мишенью Европу США сами подрывают доверие к доллару, так как он стал средством шантажа и торговых войн - Володин Володин в Баку подтвердил российскую позицию по мирному урегулированию карабахского конфликта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]