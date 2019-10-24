Патриарх Кирилл посетит Японию в сентябре 2020 года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует менее чем через год посетить Японию.

"В следующем году Японская православная церковь празднует 50-летие канонизации равноапостольного Николая. По приглашению митрополита Токийского Даниила я намерен посетить Японию в сентябре 2020 года, чтобы совместными молитвами отметить эту значимую дату в истории японского Православия и духовных связей наших стран", - говорится в поздравлении патриарха императору Японии Нарухито по случаю интронизации.

Предстоятель Русской церкви, послание которого распространила в четверг его пресс-служба, выразил убеждение в том, что взаимодействие традиционных институтов российского и японского общества содержит "значительный потенциал для мирного диалога наших стран".

Патриарх Кирилл добавил, что с теплотой вспоминает визит в Японию в 2012 году, приуроченный к столетию преставления святителя Николая (Касаткина), русского миссионера, который принес православие на японскую землю во второй половине XIX века.

Глава РПЦ воздал должное предыдущему императору Акихито, "вся жизнь которого была посвящена служению Японии и ее народу", и выразил уверенность, что новый монарх с честью продолжит его труды.