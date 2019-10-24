Патриарх Кирилл посетит Японию в сентябре 2020 года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует менее чем через год посетить Японию.
"В следующем году Японская православная церковь празднует 50-летие канонизации равноапостольного Николая. По приглашению митрополита Токийского Даниила я намерен посетить Японию в сентябре 2020 года, чтобы совместными молитвами отметить эту значимую дату в истории японского Православия и духовных связей наших стран", - говорится в поздравлении патриарха императору Японии Нарухито по случаю интронизации.
Предстоятель Русской церкви, послание которого распространила в четверг его пресс-служба, выразил убеждение в том, что взаимодействие традиционных институтов российского и японского общества содержит "значительный потенциал для мирного диалога наших стран".
Патриарх Кирилл добавил, что с теплотой вспоминает визит в Японию в 2012 году, приуроченный к столетию преставления святителя Николая (Касаткина), русского миссионера, который принес православие на японскую землю во второй половине XIX века.
Глава РПЦ воздал должное предыдущему императору Акихито, "вся жизнь которого была посвящена служению Японии и ее народу", и выразил уверенность, что новый монарх с честью продолжит его труды.
Вице-президент Вьетнама отмечает заинтересованность Ханое в сотрудничестве с Баку в сфере нефтяной промышленности
Азербайджан и Оман обладают хорошими возможностями экономического сотрудничества - Алиев
Грузоперевозки по МТК Север-Юг за 9 месяцев 2019 года выросли на 70% - Алиев
Экспорт нефтепродуктов Белоруссии упал в январе-августе на 16%
Азербайджан может сэкономить $315 млн в год за счет мер по энергоэффективности - эксперт
В Азербайджане за 9 месяцев при пожарах погибли 43 человека
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев 2019г погибли 60 человек - МЧС
ЦБ Азербайджана выпустил юбилейную 5-манатную монету в честь 100-летия БГУ
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Студенты Бакинской высшей школы нефти исполнили оперетту «Не та, так эта»
“Nar” поддерживает спортсменов с физическими ограничениями
Директор AMADA избрана докладчиком Совет Европы по вопросам гендерного равенства
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго