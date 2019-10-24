Завершилось перезахоронение останков Франко

На кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо в четверг завершилась церемония перезахоронения останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко.
Гроб на вертолете был доставлен на кладбище после эксгумации из могилы в базилике в Долине Павших, затем погружен в катафалк, который в сопровождении полицейских автомобилей подъехал к месту захоронения - фамильному склепу, где сейчас покоится вдова Франко Кармен Поло.
Церемония перезахоронения прошла в узком кругу, без присутствия корреспондентов протокола испанского телевидения и агентства ЭФЭ.
Ранее на место перезахоронения прибыл католический священник Рамон Техеро - сын бывшего подполковника Гражданской гвардии Антонио Техеро, который стоял во главе неудавшегося военного переворота в Испании 23 февраля 1981 года. Рамон Техеро отслужил мессу на новом месте упокоения останков Франко.
Процессию у кладбища Мингоррубио встречали сотни людей, скандировавших франкистские лозунги, девиз: "Смерть - это не конец!" и призывы против и.о. главы испанского правительства Педро Санчеса.
Верховный суд Испании в конце сентября вынес окончательный вердикт в поддержку плана правительства страны о переносе останков Франко с места его захоронения в Долине Павших близ Мадрида на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо, где похоронена его супруга.
15 февраля родственникам Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков. При этом в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.
Внуки Франко неоднократно заявляли о желании перенести его останки после эксгумации из могилы в Долине Павших в крипту собора Альмудена в Мадриде, но испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.
Представители правительства обосновывают свою позицию тем, что Долина Павших, где был захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.
Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.
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