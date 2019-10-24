Лидеры ЕС могут в пятницу принять окончательное решение об отсрочке Brexit - СМИ

Лидеры стран-членов ЕС, как ожидается, в пятницу примут окончательное решение о том, предоставлять ли Великобритании трехмесячную отсрочку для выхода из Союза, сообщает в четверг телерадиокорпорация BBC.

Отмечается, что большинство остающихся в ЕС стран поддерживают такую отсрочку, тогда как против такого шага выступает Франция.

По данным BBC, также существует вероятность того, что в понедельник 28 октября в Брюсселе может состояться экстренный саммит лидеров ЕС, чтобы они могли "прийти к соглашению в ходе беседы с глазу на глаз".

Между тем лидер британской Палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что правительство "не хочет продления" срока выхода Великобритании из ЕС и "ведет всю подготовку для выхода (из ЕС - ИФ) 31 октября".

Однако некоторые министры, в том числе министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, не поддерживают стремления премьера Великобритании Бориса Джонсона любой ценой выйти из ЕС 31 октября и призывают его предпринять еще одну попытку добиться одобрения парламентом сделки.

Накануне европейские СМИ со ссылкой на источники в Евросоюзе писали, что постпреды ЕС "согласились с необходимостью продления даты выхода Великобритании из ЕС для того, чтобы избежать Brexit без соглашения". Однако отмечалось, что пока не решено, на какой именно срок давать такую отсрочку.

Ранее в палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этим Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций, он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.