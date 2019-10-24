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Дальнее зарубежье 24.10.2019 21:21

Турция в рамках военной операции контролирует свыше 4 тыс. кв. км сирийской территории - Эрдоган

Турция в результате операции "Источник мира" установила контроль над территорией Сирии площадью более 4 тысяч квадратных километров, сообщил в четверг президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В рамках операции "Источник мира" обеспечен контроль над территорией Сирии, площадью в 4220 кв. километров", - приводят в четверг турецкие СМИ слова Эрдогана

Он сообщил, что части турецкой армии и отряды оппозиционной "Сирийской национальной армии" продолжают рейды по выявлению террористов в районе проведения операции "Источник мира".

"Все террористы, пытающиеся противостоять нам, будут уничтожены", - подчеркнул глава государства.

Он призвал мировое сообщество признать курдские Отряды народной самообороны (ОНС), которые Анкара считает сирийским крылом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), столь же опасной террористической организацией, как ИГИЛ.

"Боевики РПК/ОНС представляют реальную угрозу для демократии, правового государства и прав человека", - заявил Эрдоган.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СИРИЯ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]