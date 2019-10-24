Турция в рамках военной операции контролирует свыше 4 тыс. кв. км сирийской территории - Эрдоган

Турция в результате операции "Источник мира" установила контроль над территорией Сирии площадью более 4 тысяч квадратных километров, сообщил в четверг президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"В рамках операции "Источник мира" обеспечен контроль над территорией Сирии, площадью в 4220 кв. километров", - приводят в четверг турецкие СМИ слова Эрдогана
Он сообщил, что части турецкой армии и отряды оппозиционной "Сирийской национальной армии" продолжают рейды по выявлению террористов в районе проведения операции "Источник мира".
"Все террористы, пытающиеся противостоять нам, будут уничтожены", - подчеркнул глава государства.
Он призвал мировое сообщество признать курдские Отряды народной самообороны (ОНС), которые Анкара считает сирийским крылом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), столь же опасной террористической организацией, как ИГИЛ.
"Боевики РПК/ОНС представляют реальную угрозу для демократии, правового государства и прав человека", - заявил Эрдоган.
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