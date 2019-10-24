Москва передаст Тбилиси грузинский документальный фильм почти вековой давности, считавшийся утерянным

В Грузию из хранилища Госфильмофонда РФ будут возвращены еще 17 грузинских фильмов, сообщает в четверг министерство образования, науки, культуры и спорта республики.

По данным министерства, в это число входит и фильм, который долгое время считался утерянным. Речь идет о режиссерском дебюте режиссера известного фильма "Летят журавли" Михаила Калатозова (Калатозишвили - ИФ) - документальном фильме "Их царство" (1928 год).

В ведомстве отмечают, что данный фильм был также дебютной работой первой грузинской женщины-режиссера Нуцы Гогоберидзе, и в нем были использованы уникальные материалы кинохроники.

В министерстве добавили, что 17 фильмов, которые будут возвращены в Грузию, относятся к периоду 1926-1930 годов.

По информации Минкультуры, в 20-е годы прошлого века грузинскими кинематографистами было создано до 200 художественных и хронологических фильмов, из которых в российском фильмохранилище хранятся лишь 54 фильма.

Часть этих фильмов ранее уже была передана Грузии. Как заявляют в министерстве, процесс возвращения фильмов продолжится и в 2020 году.

Соглашение о возвращении защищенных в Госфильмофонде России грузинских фильмов было подписано в 2014 году. На данный момент Грузии уже передано более 50 фильмов различного периода.