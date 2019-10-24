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Регион 24.10.2019 21:40

Москва передаст Тбилиси грузинский документальный фильм почти вековой давности, считавшийся утерянным

В Грузию из хранилища Госфильмофонда РФ будут возвращены еще 17 грузинских фильмов, сообщает в четверг министерство образования, науки, культуры и спорта республики.

По данным министерства, в это число входит и фильм, который долгое время считался утерянным. Речь идет о режиссерском дебюте режиссера известного фильма "Летят журавли" Михаила Калатозова (Калатозишвили - ИФ) - документальном фильме "Их царство" (1928 год).

В ведомстве отмечают, что данный фильм был также дебютной работой первой грузинской женщины-режиссера Нуцы Гогоберидзе, и в нем были использованы уникальные материалы кинохроники.

В министерстве добавили, что 17 фильмов, которые будут возвращены в Грузию, относятся к периоду 1926-1930 годов.

По информации Минкультуры, в 20-е годы прошлого века грузинскими кинематографистами было создано до 200 художественных и хронологических фильмов, из которых в российском фильмохранилище хранятся лишь 54 фильма.

Часть этих фильмов ранее уже была передана Грузии. Как заявляют в министерстве, процесс возвращения фильмов продолжится и в 2020 году.

Соглашение о возвращении защищенных в Госфильмофонде России грузинских фильмов было подписано в 2014 году. На данный момент Грузии уже передано более 50 фильмов различного периода.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ФИЛЬМЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]