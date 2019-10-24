Москва и Тегеран подтверждают приверженность выполнению СВПД - МИД РФ

Москва и Тегеран на консультациях в Москве акцентировали настрой на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и деэскалацию ситуации в районе Персидского залива, заявили в МИД РФ.
Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, 24 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на его официальном сайте в четверг.
"С обеих сторон подтверждена неизменная приверженность полному выполнению заключенных в 2015 г. всеобъемлющих договоренностей и неукоснительному соблюдению зафиксированных в СВПД обязательств с учетом выверенного баланса интересов и принципа взаимности, на которые опирается План действий", - заявили на Смоленской площади.
В МИД отметили, что был "акцентирован обоюдный настрой на сохранение договоренностей и поддержку конструктивных инициатив и усилий, направленных на поддержание целостности и обеспечение долгосрочной устойчивой реализации СВПД, а также деэскалацию напряженности в регионе Персидского залива".
Вице-президент Вьетнама отмечает заинтересованность Ханоя в сотрудничестве с Баку в сфере нефтяной промышленности
Азербайджан и Оман обладают хорошими возможностями экономического сотрудничества - Алиев
Грузоперевозки по МТК Север-Юг за 9 месяцев 2019 года выросли на 70% - Алиев
США могут направить в Сирию для охраны нефтяных месторождений 500 военных и несколько десятков танков
Экспорт нефтепродуктов Белоруссии упал в январе-августе на 16%
Азербайджан может сэкономить $315 млн в год за счет мер по энергоэффективности - эксперт
В Азербайджане за 9 месяцев при пожарах погибли 43 человека
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев 2019г погибли 60 человек - МЧС
ЦБ Азербайджана выпустил юбилейную 5-манатную монету в честь 100-летия БГУ
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Студенты Бакинской высшей школы нефти исполнили оперетту «Не та, так эта»
“Nar” поддерживает спортсменов с физическими ограничениями
Директор AMADA избрана докладчиком Совет Европы по вопросам гендерного равенства
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго