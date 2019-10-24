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Регион 24.10.2019 22:02

Москва и Тегеран подтверждают приверженность выполнению СВПД - МИД РФ

Москва и Тегеран на консультациях в Москве акцентировали настрой на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и деэскалацию ситуации в районе Персидского залива, заявили в МИД РФ.

Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, 24 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на его официальном сайте в четверг.

"С обеих сторон подтверждена неизменная приверженность полному выполнению заключенных в 2015 г. всеобъемлющих договоренностей и неукоснительному соблюдению зафиксированных в СВПД обязательств с учетом выверенного баланса интересов и принципа взаимности, на которые опирается План действий", - заявили на Смоленской площади.

В МИД отметили, что был "акцентирован обоюдный настрой на сохранение договоренностей и поддержку конструктивных инициатив и усилий, направленных на поддержание целостности и обеспечение долгосрочной устойчивой реализации СВПД, а также деэскалацию напряженности в регионе Персидского залива".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]