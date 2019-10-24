Москва и Тегеран подтверждают приверженность выполнению СВПД - МИД РФ

Москва и Тегеран на консультациях в Москве акцентировали настрой на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и деэскалацию ситуации в районе Персидского залива, заявили в МИД РФ.

Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, 24 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел консультации с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на его официальном сайте в четверг.

"С обеих сторон подтверждена неизменная приверженность полному выполнению заключенных в 2015 г. всеобъемлющих договоренностей и неукоснительному соблюдению зафиксированных в СВПД обязательств с учетом выверенного баланса интересов и принципа взаимности, на которые опирается План действий", - заявили на Смоленской площади.

В МИД отметили, что был "акцентирован обоюдный настрой на сохранение договоренностей и поддержку конструктивных инициатив и усилий, направленных на поддержание целостности и обеспечение долгосрочной устойчивой реализации СВПД, а также деэскалацию напряженности в регионе Персидского залива".