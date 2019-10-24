Пресс-секретарь Зеленского опровергла слухи о грядущей отставке главы МИД Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра иностранных дел Вадима Пристайко, подобная информация является необоснованными слухами, заявляет пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Информация о возможном увольнении Вадима Пристайко - необоснованные слухи. Вадим Пристайко результативно и профессионально выполняет обязанности министра иностранных дел. Его опыт, знания и связи дипломата чрезвычайно важны для Украины на международной арене", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что в Офисе президента якобы уже подготовлено представление на увольнение Пристайко, и в ближайшие дни оно будет направлено в Верховную Раду.