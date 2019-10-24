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СНГ 24.10.2019 22:23

Пресс-секретарь Зеленского опровергла слухи о грядущей отставке главы МИД Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра иностранных дел Вадима Пристайко, подобная информация является необоснованными слухами, заявляет пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Информация о возможном увольнении Вадима Пристайко - необоснованные слухи. Вадим Пристайко результативно и профессионально выполняет обязанности министра иностранных дел. Его опыт, знания и связи дипломата чрезвычайно важны для Украины на международной арене", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что в Офисе президента якобы уже подготовлено представление на увольнение Пристайко, и в ближайшие дни оно будет направлено в Верховную Раду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ПРИСТАЙКО, УВОЛЬНЕНИЕ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]