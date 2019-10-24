Пресс-секретарь Зеленского опровергла слухи о грядущей отставке главы МИД Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра иностранных дел Вадима Пристайко, подобная информация является необоснованными слухами, заявляет пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
"Информация о возможном увольнении Вадима Пристайко - необоснованные слухи. Вадим Пристайко результативно и профессионально выполняет обязанности министра иностранных дел. Его опыт, знания и связи дипломата чрезвычайно важны для Украины на международной арене", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что в Офисе президента якобы уже подготовлено представление на увольнение Пристайко, и в ближайшие дни оно будет направлено в Верховную Раду.
Вице-президент Вьетнама отмечает заинтересованность Ханоя в сотрудничестве с Баку в сфере нефтяной промышленности
Азербайджан и Оман обладают хорошими возможностями экономического сотрудничества - Алиев
Грузоперевозки по МТК Север-Юг за 9 месяцев 2019 года выросли на 70% - Алиев
США могут направить в Сирию для охраны нефтяных месторождений 500 военных и несколько десятков танков
Экспорт нефтепродуктов Белоруссии упал в январе-августе на 16%
Азербайджан может сэкономить $315 млн в год за счет мер по энергоэффективности - эксперт
В Азербайджане за 9 месяцев при пожарах погибли 43 человека
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 9 месяцев 2019г погибли 60 человек - МЧС
ЦБ Азербайджана выпустил юбилейную 5-манатную монету в честь 100-летия БГУ
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Студенты Бакинской высшей школы нефти исполнили оперетту «Не та, так эта»
“Nar” поддерживает спортсменов с физическими ограничениями
Директор AMADA избрана докладчиком Совет Европы по вопросам гендерного равенства
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго