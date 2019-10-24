Военная полиция РФ выводит отряды курдов на удаление 30 км от сирийско-турецкой границы

Российские военные участвуют в выводе подразделений курдских отрядов самообороны от сирийско-турецкой границы, сообщили в Минобороны РФ.
"Российская военная полиция оказывает помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляет патрулирование в назначенных районах, а также оказывает содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы",- заявили в ведомстве в четверг.
22 октября по итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи был принят меморандум, в соответствии с которым подразделения российской военной полиции выдвинулись к сирийско-турецкой границе.
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров России и Турции.
По данным дипломатического источника "Ведомостей", "российской военной полиции отводится ключевая роль в выполнении договоренностей Путина и Эрдогана: именно она должна выполнять роль буфера между сирийскими и турецкими силами, поскольку оставлять их наедине было бы чревато самыми тяжелыми последствиями".
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