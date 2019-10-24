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Регион 24.10.2019 22:44

Военная полиция РФ выводит отряды курдов на удаление 30 км от сирийско-турецкой границы

Российские военные участвуют в выводе подразделений курдских отрядов самообороны от сирийско-турецкой границы, сообщили в Минобороны РФ.

"Российская военная полиция оказывает помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляет патрулирование в назначенных районах, а также оказывает содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы",- заявили в ведомстве в четверг.

22 октября по итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи был принят меморандум, в соответствии с которым подразделения российской военной полиции выдвинулись к сирийско-турецкой границе.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров России и Турции.

По данным дипломатического источника "Ведомостей", "российской военной полиции отводится ключевая роль в выполнении договоренностей Путина и Эрдогана: именно она должна выполнять роль буфера между сирийскими и турецкими силами, поскольку оставлять их наедине было бы чревато самыми тяжелыми последствиями".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ВЫВОД, КУРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]