Мадуро прибыл в Баку на Саммит Движения неприсоединения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в 18-м Саммите Движения неприсоединения.

Ранее в четверг в Баку прибыл президент Ирана Хасан Рухани.

Саммит ДН состоится в Баку 25-26 октября. В нем примут порядка 60 президентов и глав правительств.

На саммите председательство в ДН на три года перейдет от Венесуэлы к Азербайджану.

Ф.Исазаде