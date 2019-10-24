Мадуро прибыл в Баку на Саммит Движения неприсоединения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в 18-м Саммите Движения неприсоединения.
Ранее в четверг в Баку прибыл президент Ирана Хасан Рухани.
Саммит ДН состоится в Баку 25-26 октября. В нем примут порядка 60 президентов и глав правительств.
На саммите председательство в ДН на три года перейдет от Венесуэлы к Азербайджану.
Ф.Исазаде
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