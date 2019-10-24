Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8929 RUR   0.0266 GBR   2.1957 TRY   0.2952

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.97 1.49 Brent 61.17 1.47

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 24.10.2019 19:24

Мадуро прибыл в Баку на Саммит Движения неприсоединения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в 18-м Саммите Движения неприсоединения.

Ранее в четверг в Баку прибыл президент Ирана Хасан Рухани.

Саммит ДН состоится в Баку 25-26 октября. В нем примут порядка 60 президентов и глав правительств.

На саммите председательство в ДН на три года перейдет от Венесуэлы к Азербайджану.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАДУРО, ВИЗИТ


Похожие новости


Мадуро примет участие в саммите Движения неприсоединения в октябре 2019 года в Баку – посол Венесуэлы Президент Венесуэлы объявил о своем визите в Россию Мадуро рассчитывает 4 октября встретиться с президентом России - источник

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]