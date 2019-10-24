Грузоперевозки по МТК Север-Юг за 9 месяцев 2019 года выросли на 70% - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает всестороннее и эффективное развитие сотрудничества с Ираном.
Алиев в четверг в Баку провел переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани на полях 18-го Саммита Движения неприсоединения (ДН), сообщает сайт главы государства.
«Я рад, что братская страна (Иран – ИФ) участвует в Саммите ДН на самом высоком уровне»,- заявил Алиев на встрече.
«Конечно, ваш визит - хорошая возможность обсудить нашу двустороннюю повестку дня и принять меры для будущей совместной деятельности»,- сказал президент.
Он подчеркнул, что отношения Азербайджана с Ираном «сегодня находятся на самом высоком уровне».
«В прошлом году наш товарооборот вырос более чем на 70%. Считаю, что это рекордный показатель. За первые девять месяцев этого года рост составил 45%. Рад, что международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг, который мы совместно реализуем, успешно работает. Грузоперевозки по нему в 2018 году выросли в 8 раз. По имеющейся у меня информации, за первые девять месяцев 2019 года грузоперевозки выросли на 70%»,- отметил Алиев.
Глава государства также отметил наличие плодотворного сотрудничества между Баку и Тегераном по МТК Юг-Запад, в сфере взаимных инвестиций и в нефтегазовом секторе.
«(В Азербайджан – ИФ) Работает автомобильный завод на основе иранских технологий. В настоящее время ведутся проектные работы по строительству завода по производству автобусов»,- отметил Алиев.
По словам президента, наряду с этим, «определение правового статуса Каспийского моря в августе прошлого года, еще больше укрепляет наши и пятисторонние, и двусторонние отношения».
Алиев отметил, что Баку в период председательства в организации «постарается надлежащим образом представлять интересы государств-членов на различных международных мероприятиях».
Ф.Исазаде
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