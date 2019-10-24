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Регион 24.10.2019 20:54

Действующие власти Азербайджана и Ирана работают в рамках интересов и благосостояния двух стран - Рухани

Иран всегда был и будет рядом с Азербайджаном и его народом, заявил президент Хасан Рухани.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Баку провел переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани на полях 18-го Саммита Движения неприсоединения (ДН), сообщает сайт главы государства.

«Действующие власти в Азербайджане и Иране выполняют хорошую работу, для улучшения интересов и благосостояния двух стран и народов. Уверяю вас, что иранское государство и иранский народ всегда были и будут рядом с азербайджанским государством и народом Азербайджана»,- заявил Рухани на встрече с Алиевым.

Он вырази надежду, что в ходе переговоров с азербайджанским коллегой стороны проведут «обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих стран».

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, РУХАНИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]