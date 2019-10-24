Действующие власти Азербайджана и Ирана работают в рамках интересов и благосостояния двух стран - Рухани

Иран всегда был и будет рядом с Азербайджаном и его народом, заявил президент Хасан Рухани.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Баку провел переговоры с иранским коллегой Хасаном Рухани на полях 18-го Саммита Движения неприсоединения (ДН), сообщает сайт главы государства.
«Действующие власти в Азербайджане и Иране выполняют хорошую работу, для улучшения интересов и благосостояния двух стран и народов. Уверяю вас, что иранское государство и иранский народ всегда были и будут рядом с азербайджанским государством и народом Азербайджана»,- заявил Рухани на встрече с Алиевым.
Он вырази надежду, что в ходе переговоров с азербайджанским коллегой стороны проведут «обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих стран».
Ф.Исазаде
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