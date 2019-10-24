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Внешняя политика 24.10.2019 21:09

Азербайджан и Оман обладают хорошими возможностями экономического сотрудничества - Алиев

Президент Ильхам Алиев отмечает заинтересованность Азербайджана в расширении экономических отношений с Оманом.

Алиев в четверг в Баку провел переговоры с председателем государственного совета Омана Яхьей бин Махфуз Аль-Мунзиром. на полях 18-го Саммита Движения неприсоединения (ДН), сообщает сайт главы государства.

«Мы хотим расширить наши экономические связи, сегодняшние отношения находятся на умеренном уровне. Но думаю, что мы можем добиться хорошего прогресса, работая вместе, поскольку у нас есть, что предложить друг другу»,- заявил Алиев в ходе встречи.

По словам президента, визит Аль-Мунзира является хорошей возможностью обсудить некоторые вопросы двустороннего сотрудничества.

«Мы очень довольны уровнем политических отношений, политического диалога и солидарности, которую мы демонстрируем в рамках международных организаций, в частности, в ООН и Организации исламского сотрудничества»,- отметил Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, АЛЬ/МУНЗИР, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]