Вице-президент Вьетнама отмечает заинтересованность Ханое в сотрудничестве с Баку в сфере нефтяной промышленности

Вице-президент Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинхин отмечает необходимость активизации сотрудничества между Баку и Ханое в рамках Межправительственной комиссии по научно-техническому, экономическому и торговому сотрудничеству (МПК).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Баку провел переговоры с Тхинхином на полях 18-го Саммита Движения неприсоединения (ДН), сообщает сайт главы государства.

«Я предлагаю сторонам ускорить выполнение всех соглашений, достигнутых на самом высоком уровне, и активизировать сотрудничество между ведомствами, министерствами, партиями и парламентскими структурами. Нам также необходимо тесно сотрудничать в рамках МПК для дальнейшего развития наших отношений в области экономики и торговли, инвестиций, науки и технологий»,- сказал Тхинхин в ходе встречи.

Он подчеркнул наличие большого потенциала для развития отношений между странами и подчеркнул, что «Баку является хорошим примером для Вьетнама в развитии современной нефтяной промышленности».

«Поэтому мы считаем, что стороны должны придавать большое значение развитию сотрудничества в таких областях, как нефтехимия, нефтегазовая отрасль, сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, туризме и гуманитарной сфере. Я также предлагаю сторонам возобновить эффективное практическое сотрудничество в области подготовки кадров, в частности, в области подготовки нефтяных специалистов и инженеров»,- отметил он.

Ф.Исазаде