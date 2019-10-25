Секретная служба США допросила рэпера Eminem из-за его песен с угрозами в адрес Трампа - СМИ

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Eminem, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщает портал BuzzFeed.
Согласно имеющимся в распоряжении портала документам Секретной службы, ведомство отмечало, что рэпер "проявлял неприемлемое поведение" и "угрожал лицам, находящимся под защитой (службы - ИФ)".
По данным американских СМИ, речь идет о рэпе, который Eminem читал в рамках церемонии "BET Hip Hop Awards" в 2017 году. Он исполнил импровизацию, в которой раскритиковал Трампа и назвал его "камикадзе, который, возможно, вызовет ядерный холокост".
Кроме того, в том же году Eminem выпустил песню под название Revival, в которой он, в частности, жестко высказался в адрес дочери президента США Иванки Трамп.
В вышедшем в 2018 году альбоме под названием Kamikaze рэпер в одной из своей композиций упоминал тот факт, что сотрудники Секретной службы допрашивали его.
Между тем, в Секретной службе в четверг отказались комментировать сообщения о том, в действительности ли они допрашивали рэпера.
47-летний рэпер считается одним из наиболее популярных хип-хоп исполнителей не только в США, но и в мире. Журнал Rolling Stone и другие издания неоднократно называли его одним из самых великих музыкантов всех времен.
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