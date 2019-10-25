США могут направить в Сирию для охраны нефтяных месторождений 500 военных и несколько десятков танков

Белый дом рассматривает вариант отправки 500 американских военных для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что данный план был представлен военными чиновниками США в четверг. Согласно новой концепции, цели США будут скорректированы, Вашингтон сосредоточится на охране нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Ранее высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил Newsweek, что США планируют отправить на северо-восток Сирии до 30 танков Abrams.
Телеканал CNN со ссылкой на чиновника министерства обороны также подтвердил, что США могут переместить танки и военных в Восточную Сирию "относительно скоро", чтобы защитить американские войска, размещенные вблизи нефтяных месторождений, контролируемых Демократическими силами Сирии.
В свою очередь, телеканал Fox News сообщил, что тяжелая техника США может быть сосредоточена в провинции Дейр-эз-Зор рядом с газоперерабатывающим предприятием Conoco.
Газета Washington Post тем временем отметила, что танки, вероятнее всего, направятся туда в сопровождении гусеничных платформ "Брэдли".
Президент США заявил о своем желании защитить нефтяные месторождения в Сирии. "Нефтяные месторождения, тема которых была затронута в моей речи по Турции и курдам вчера, удерживались боевиками ИГ до тех пор, пока США не отвоевали их с помощью курдов", - написал он в "Твиттере". "Мы никогда не позволим реорганизованным боевикам ИГ вернуть эти месторождения", - добавил Трамп.
Ранее шеф Пентагона Марк Эспер уже заявлял о возможности сохранить небольшое военное присутствие США на северо-востоке Сирии для охраны местных нефтяных месторождений и борьбы с остатками группировки ИГ.
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