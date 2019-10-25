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Дальнее зарубежье 25.10.2019 09:08

Трамп заявил, что США продолжат охранять месторождения нефти в Сирии от ИГ

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские военнослужащие продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии от боевиков ИГ.

"Нефтяные месторождения, тема которых была затронута в моей речи по Турции и курдам вчера, удерживались боевиками ИГ до тех пор, пока США не отвоевали их с помощью курдов", - написал он в Twitter.

"Мы никогда не позволим реорганизованным боевикам ИГ вернуть эти месторождения", - добавил Трамп.

Ранее шеф Пентагона Марк Эспер уже заявлял о возможности сохранить небольшое военное присутствие США на северо-востоке Сирии для охраны местных нефтяных месторождений и борьбы с остатками группировки ИГ.

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Тэги: США, ТРАМП, СИРИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]