В Минске заявляют об отсутствии потребности в российском госкредите на $600 млн

Министр финансов Белоруссии Владимир Ермолович заявляет об отсутствии потребности "в каких-то политических кредитах" от России.
"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем", - сказал Ермолович журналистам в пятницу в Минске.
Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году и "есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год", подчеркнул министр. "Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", - заявил Ермолович.
19 октября первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Беларусь, может в итоге не быть. "Не решено пока. Его (решения по этому кредиту - ИФ) может и не будет", - сказал он журналистам в Вашингтоне.
Министр отметил, что перспективы этого кредита не увязаны с обсуждением планов интеграции экономик двух стран.
Ранее Минск обратился с просьбой о выделении очередного российского госкредита для рефинансирования части обязательств перед РФ по внешнему долгу в 2020 году. В апреле 2019 года правительство РФ согласовало выделение Белоруссии госкредита на $600 млн.
В июне Ермолович заявил, что Москва увязывает выделение Минску государственного кредита на $600 млн с интеграционными процессами.
В качестве альтернативы российскому госкредиту Минфин называл привлечения кредита Банка развития Китая.
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