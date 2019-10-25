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СНГ 25.10.2019 14:05

В Минске заявляют об отсутствии потребности в российском госкредите на $600 млн

Министр финансов Белоруссии Владимир Ермолович заявляет об отсутствии потребности "в каких-то политических кредитах" от России.

"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем", - сказал Ермолович журналистам в пятницу в Минске.

Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году и "есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год", подчеркнул министр. "Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", - заявил Ермолович.

19 октября первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Беларусь, может в итоге не быть. "Не решено пока. Его (решения по этому кредиту - ИФ) может и не будет", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Министр отметил, что перспективы этого кредита не увязаны с обсуждением планов интеграции экономик двух стран.

Ранее Минск обратился с просьбой о выделении очередного российского госкредита для рефинансирования части обязательств перед РФ по внешнему долгу в 2020 году. В апреле 2019 года правительство РФ согласовало выделение Белоруссии госкредита на $600 млн.

В июне Ермолович заявил, что Москва увязывает выделение Минску государственного кредита на $600 млн с интеграционными процессами.

В качестве альтернативы российскому госкредиту Минфин называл привлечения кредита Банка развития Китая.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]