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Дальнее зарубежье 25.10.2019 14:27

В Ираке возобновились антиправительственные акции

Жители Ирака, недовольные политикой правительства, в пятницу вышли на улицы Багдада, городов Эд-Диваниия и Эн-Насирия - меньше месяца спустя после предыдущей волны протестов, унесших жизни свыше 150 человек, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

Тысячи демонстрантов собрались возле "зеленой зоны" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.

По предварительным данным, в результате последовавших столкновений в этом районе иракской столицы один протестующий погиб, а еще несколько пострадали.

"Дейли стар" отмечает, что в эту пятницу истекает срок, который отвел аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - премьер-министру Аделю Абдулу Махди на запуск реформ, обещанных премьером в ответ на предыдущую волну протестов. Кроме этого, в пятницу исполняется ровно год с того момента, как Махди занял кресло премьера.

В пятницу утром премьер выступил на телевидении, заявил, что недовольные имеют право выходить на демонстрации, пока они не нарушают общественный порядок.

"Дейли стар" отмечает, что понять, как дальше будут развиваться события, станет возможным после полуденной проповеди аятоллы Али ас-Систани.

Тем временем, влиятельный иракский шиитский богослов Муктада ас-Садр, чей блок "ас-Сауйрун" одержал победу на парламентских выборах в Ираке в мае 2018 года, призвал подчиненные ему отряды ополчения сохранять бдительность. Эти подразделения в пятницу были выведены в некоторые районы Багдада.

В свою очередь в шиитском ополчении Ирака "Хашд аш-Шааби" ранее называли протесты "заговором" и обещали предотвратить попытки захвата власти в страны.

Протесты в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и на коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы.

"Дейли стар" уточняет, что в то же время протесты не затронули населенный преимущественно курдами север Ирака и суннитские районы на западе страны.

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Тэги: ИРАК, БАГДАД, ПРОТЕСТЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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