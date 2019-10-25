Российский военный самолет провел полет над стратегическими объектами на территории США

Самолет ВКС России Ту-154М ЛК-1 совершил новый наблюдательный полет над стратегическими военными базами и объектами на юго-западе Соединенных Штатов в рамках реализации международного договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, вылетев с аэродрома Грейт-Фолс (штат Монтана), самолет в течение более семи часов с промежуточной посадкой для дозаправки на авиабазе Трэвис (штат Калифорния) выполнял полет над закрытыми районами штатов Юта, Невада и Калифорния.

В Калифорнии российский военный самолет совершил пролет над главной базой Тихоокеанского флота США в Сан-Диего, в частности, над местом базирования ударных атомных подводных лодок, а также 42-м заводом ВВС США, где проводится модернизация и сборка стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 и рядом других военных баз и объектов. В Неваде его маршрут полегал над крупной авиабазой Неллис, в Юте - над авиабазой Хилл, где ведется строительство предприятия корпорации Northrop Grumman по модернизации американских межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщила в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда", инспекционный полет будет осуществляться в период по 26 октября. Его максимальная дальность должна составить 5 тыс. 130 километров.

Российский самолет, прибывший в США в начале недели, выполняет полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту контролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В рамках договора с конца февраля текущего года американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России. Они стали первыми с ноября 2017 года.

С конца марта самолеты ВКС РФ также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.