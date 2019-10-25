Лавров называет российско-норвежскую границу самой мирной в Европе

Государственная граница между Россией и Норвегией является самой мирной границей в Европе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он выступил в пятницу на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительством СССР и правительством Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.
До начала церемонии Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде подняли бокалы "за договор и общую границу", которая "объединяет".
Глава МИД РФ отметил, что граница между Россией и Норвегией стала первой в Европе, которая была закреплена юридически и установлена еще в 1326 году.
Окончание Второй мировой войны, продолжил он, не привело к каким- либо территориальным спорам между Россией и Норвегией.
"Была необходимость заключить формальное соглашение, что и было сделано в 1949 году", - пояснил глава российского дипведомства.
"По сути дела границы существует без малого 700 лет, за эту историю - семивековую - были самые разные события по обе стороны границы, но никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями", - подчеркнул Лавров.
"Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейское континенте, а может быть, и не только на европейском", - добавил российский министр.
Глава МИД РФ находится в Киркенесе для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Красной Армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.
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