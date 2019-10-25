Суд в Киргизии продлил арест экс-президенту Атамбаеву - адвокат

Суд в Киргизии продлил срок содержания под стражей экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.

"Первомайский районный суд продлил меру пресечения Атамбаеву на срок судебного разбирательства", - сказал Жоошев после предварительных слушаний в пятницу.

Представитель суда заявил, что арест продлен минимум на два месяца, до 26 декабря, и судья намерен продлевать его и дальше.

"Ходатайство адвокатов Атамбаева об изменении меры пресечения отклонили. Судебный процесс назначен на 15 ноября. При назначении даты процесса определена мера пресечения. Каждые два месяца судья будет выносить решение о ее продлении", - сказал представитель суда.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

20 августа арест Атамбаева был продлен до 26 октября.

Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест. Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.

11 октября Первомайский районный суд Бишкека приступил к рассмотрению уголовного дела по незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Одним из подозреваемых по делу является Атамбаев.

В начале 2019 года в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования по делу о Батукаева. В рамках уголовного дела были задержаны 19 бывших высокопоставленных чиновников, в том числе вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для освобождения от отбывания наказания.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участия в следственных действиях, приходить на допрос. Атамбаев также заявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о Батукаеве, соответствующее ходатайство адвокатов бывшего главы государства было удовлетворено районным судом, в связи с чем рассмотрение дела проходит в отсутствие экс-президента.