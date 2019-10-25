Суд в Киргизии продлил арест экс-президенту Атамбаеву - адвокат

Суд в Киргизии продлил срок содержания под стражей экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.
"Первомайский районный суд продлил меру пресечения Атамбаеву на срок судебного разбирательства", - сказал Жоошев после предварительных слушаний в пятницу.
Представитель суда заявил, что арест продлен минимум на два месяца, до 26 декабря, и судья намерен продлевать его и дальше.
"Ходатайство адвокатов Атамбаева об изменении меры пресечения отклонили. Судебный процесс назначен на 15 ноября. При назначении даты процесса определена мера пресечения. Каждые два месяца судья будет выносить решение о ее продлении", - сказал представитель суда.
7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.
20 августа арест Атамбаева был продлен до 26 октября.
Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест. Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.
11 октября Первомайский районный суд Бишкека приступил к рассмотрению уголовного дела по незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Одним из подозреваемых по делу является Атамбаев.
В начале 2019 года в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования по делу о Батукаева. В рамках уголовного дела были задержаны 19 бывших высокопоставленных чиновников, в том числе вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для освобождения от отбывания наказания.
Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участия в следственных действиях, приходить на допрос. Атамбаев также заявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о Батукаеве, соответствующее ходатайство адвокатов бывшего главы государства было удовлетворено районным судом, в связи с чем рассмотрение дела проходит в отсутствие экс-президента.
Медведев обещал российскую поддержку новому премьер-министру Азербайджана
Председательство Азербайджана в ДН будет основано на принципах Бандунге - Алиев
Азербайджан будет работать на обеспечение солидарности между членами Движения неприсоединения – президент Венесуэлы
BP до конца 2019г начнет бурение первой разведочной скважины на структуре Шафаг-Асиман на Каспии
BP в ноябре начнет 3D-сейсмику на перспективном блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия
Новую ГЭС на Куре в Тбилиси планируется построить за $21 млн
АЛРОСА добыла ювелирный алмаз массой более 230 карат
В Баку к апрелю 2020г начнут функционировать 4 центра DOST - Бабаев
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Студенты Бакинской высшей школы нефти исполнили оперетту «Не та, так эта»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго