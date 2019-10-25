Москва и Минск будут обмениваться геопространственной информацией

Военные ведомства России и Белоруссии в ходе совместной коллегии подписали соглашение по взаимному обмену геопространственными данными, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, на совместном заседании коллегии министерств обороны России и Белоруссии был принят целый ряд решений по актуальным направлениям военной деятельности в рамках Союзного государства. "Подписали межправительственное соглашение по взаимному обмену геопространственной информацией. Утвердили положение об информационном обмене между Национальным центром управления обороной и Центральным командным пунктом Вооруженных сил Республики Беларусь", - сказал Шойгу.

Кроме того, особое место в совместной работе военных ведомств двух стран будет отведено подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предусматривается целый комплекс военно- патриотических мероприятий и проектов по увековечению ратных подвигов народов России и Белоруссии. "Это будет способствовать укреплению исторической памяти и противодействию стремлениям некоторых стран переписать нашу общую историю", - подчеркнул министр обороны РФ.