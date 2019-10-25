Взносы Украины в единый бюджет органов СНГ с 2020 года перераспределят между остальными членами Содружества

Долевой взнос Украины в единый бюджет органов СНГ будет перераспределен между другими участниками Содружества, начиная с 2020 года.

По итогам расширенного заседания Совета глав правительств СНГ был подписан и принят ряд документов.

В частности, главы правительств приняли решение перераспределить долевой взнос, который ранее осуществляла Украина на содержание органов СНГ, между другими участниками.

Совет поддержал предложение исполнительного совета СНГ "О перераспределении долевого взноса Украины между государствами, участвующими в деятельности межгосударственного статического комитета СНГ, начиная с 2020 года".

19 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об окончательном прекращении участия страны в работе уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

Кабинет министров Украины в конце 2018 и начале 2019 года денонсировал шесть соглашений Украины с СНГ.