Лидер иракских шиитов призвал протестующих и власти обеспечить мирный характер протестов

Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - в пятничной проповеди в полдень обратился к иракским властям и демонстрантам с призывом не допустить насилия в ходе возобновившихся в пятницу акций протеста.

"Настоящие реформы и изменения в стране должны быть достигнуты лишь мирными методами", - приводит ливанское издание "Дейли стар" слова аятоллы.

Также ас-Систани заявил, что иракские силы безопасности не должны допустить враждебных действий в отношении общественного имущества и частной собственности.

Он добавил, что беспорядки породят хаос, который приведет к усилению внешнего вмешательства в дела Ирака.

В пятницу жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, городов Эд-Диваниия и Эн-Насирия - меньше месяца спустя после предыдущей волны протестов, унесших жизни свыше 150 человек.

Тысячи демонстрантов собрались возле "зеленой зоны" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства. Протестующие начали собираться еще ночью.

В итоге силы безопасности применили против демонстрантов в Багдаде слезоточивый газ. По данным властей, жертвами беспорядков уже стали два человека.

Протесты в Ираке начались 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и на коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы.

Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди пообещал провести серию реформ. При этом в эту пятницу истекает срок, который отвел аятолла Али ас-Систани премьеру на запуск реформ.

"Дейли стар" уточняет, что в то же время протесты не затронули населенный преимущественно курдами север Ирака и суннитские районы на западе страны.