Казахстану, Белоруссии и России суждено быть ядром интеграции на постсоветском пространстве - Лукашенко

Казахстану, Белоруссии и России исторически суждено быть "ядром интеграции" на пространстве бывшего Советского Союза, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в казахстанской столице.

На встрече с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Лукашенко отметил важную роль казахстанского лидера в укреплении сотрудничества в рамках региональных интеграционных объединений, говорится в сообщении пресс-службы Назарбаева.

"Поступило общее предложение, чтобы вы в качестве почетного председателя ВЕЭС (Высший Евразийский экономический совет - ИФ) приняли участие в заседании совета в Санкт-Петербурге, где мы наметим дальнейшие перспективы. Судьба и история предопределили Казахстану, Беларуси и России быть ядром этой интеграции на постсоветском пространстве. И Казахстан в вашем лице всегда выступал инициатором такой интеграции. Поэтому нам нельзя снижать обороты", - сказал Лукашенко, слова которого приводятся в сообщении.

Со своей стороны Назарбаев подчеркнул важность сохранения и дальнейшего развития дружественных отношений между Казахстаном и Белоруссией.

"Я очень рад вашему приезду. Мы вместе прошли через много трудностей. Все эти годы мы многому учились друг у друга. Сейчас мир меняется. В такой ситуации важно сохранить результаты, достигнутые за это время. Я вас глубоко уважаю за то, что вы сделали для Беларуси и за ваши человеческие качества. И я остаюсь вашим надежным другом", - сказал Назарбаев президенту Белоруссии.