Генеральная прокуратура Казахстана предостерегает граждан от участия в незаконных митингах и шествиях 26 октября по призыву запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).

"В социальных сетях организацией "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации и участию в очередной незаконной акции 26 октября 2019 года. (...) Генеральная прокуратура в целях предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций", - говорится в распространенном в пятницу сообщении надзорного органа.

В Генпрокуратуре напомнили, что в соответствии со статьей 13 закона "О противодействии экстремизму" не допускается проведение мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций с привлечением экстремистских организаций, использование их символики, распространение экстремистских материалов.

В ведомстве также предупредили, что к организаторам и участникам несанкционированных акций протеста будут принимать строгие меры.

"В случаях подтверждения фактов участия в незаконных акциях, в отношении правонарушителей будет ставиться вопрос об ответственности по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф до 50 МРП, арест до 15 суток)", - отмечается в сообщении.

МРП - месячный расчетный показатель, 1 МРП - 2525 тенге (текущий курс - 388,93/$1).

В случае, если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступает уголовная ответственность, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее казахстанский банкир Мухтар Аблязов, покинувший страну и заочно приговоренный в Казахстане к пожизненному лишению свободы, призвал казахстанцев выйти на митинги 26 октября. Аблязов является организатором запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана", призывает казахстанцев к смене власти в стране.