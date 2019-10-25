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СНГ 25.10.2019 19:26

Казахстанские власти предупредили о незаконности митингов 26 октября, к которым призывает "Демократический выбор Казахстана"

Генеральная прокуратура Казахстана предостерегает граждан от участия в незаконных митингах и шествиях 26 октября по призыву запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).

"В социальных сетях организацией "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации и участию в очередной незаконной акции 26 октября 2019 года. (...) Генеральная прокуратура в целях предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций", - говорится в распространенном в пятницу сообщении надзорного органа.

В Генпрокуратуре напомнили, что в соответствии со статьей 13 закона "О противодействии экстремизму" не допускается проведение мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций с привлечением экстремистских организаций, использование их символики, распространение экстремистских материалов.

В ведомстве также предупредили, что к организаторам и участникам несанкционированных акций протеста будут принимать строгие меры.

"В случаях подтверждения фактов участия в незаконных акциях, в отношении правонарушителей будет ставиться вопрос об ответственности по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф до 50 МРП, арест до 15 суток)", - отмечается в сообщении.

МРП - месячный расчетный показатель, 1 МРП - 2525 тенге (текущий курс - 388,93/$1).

В случае, если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступает уголовная ответственность, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее казахстанский банкир Мухтар Аблязов, покинувший страну и заочно приговоренный в Казахстане к пожизненному лишению свободы, призвал казахстанцев выйти на митинги 26 октября. Аблязов является организатором запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана", призывает казахстанцев к смене власти в стране.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГЕНПРОКУРАТУРА, МИТИНГИ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]