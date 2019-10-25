Медведев обещал российскую поддержку новому премьер-министру Азербайджана

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече в Сколково в пятницу с азербайджанским коллегой Али Идаятом оглы Асадовым поздравил его с назначением на эту должность и поделился опытом работы в качестве премьер-министра.

"Поздравляю с назначением на должность премьер-министра, желаю вам успехов. Вы человек опытный, но эта работа другого порядка, смею вас заверить, потому что хорошо быть помощником, когда можно что-то порекомендовать или в администрации (президента) работать, я сам работал. А здесь нужно принимать решения, причем некоторые из них весьма сложные", - сказал Медведев, заверив, что тот может рассчитывать на помощь и поддержку с российской стороны.

"У нас продвинутые отношения, достаточно сказать, что за восемь месяцев рост товарооборота между нашими странами (составил) почти 25%. Это прекрасный результат", - отметил Медведев.

Асадов поблагодарил Медведева за поздравление, а также высказался о том, что увидел в Сколково. По словам премьера, он удивлен масштабом и объемом российского инновационного центра. "Я думаю, что те предложения, которые уже высказаны о том, чтобы использовать на двусторонней и многосторонней основе инновационные и другие возможности, которые созданы здесь, в дальнейшем мы в своей работе будем использовать", - заявил премьер-министр Азербайджана.