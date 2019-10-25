Сочинский меморандум гарантирует права всех сторон, в том числе курдов - Лавров

Российско-турецкий меморандум, подписанный в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, гарантирует права всех сторон, которые будут выполнять все договоренности, в том числе и курдов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Права всех сторон, которые будут выполнять достигнутые договоренности, будут, безусловно, уважаться, тем более, что эти договоренности были одобрены и поддержаны и президентом (Сирии Башаром) Асадом, и руководителями курдских сил самообороны", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своей норвежской коллегой, отвечая на вопрос "Интерфакса"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ. Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе, в РФ. США на фоне военной операции вывели свои подразделения из северо-восточных районов Сирии.

17 октября Турция и США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия на северо-востоке Сирии. Курды должны были отвести силы от так называемой зоны безопасности.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии, по итогам которых президенты подписали меморандум из 10 пунктов. Огласивший его текст министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что Путин и Эрдоган остановились на введении контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

В меморандуме по итогам переговоров Путина и Эрдогана, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

Согласно документу, "все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Талль-Рифата".

Стороны подтвердили решимость бороться с терроризмом на сирийской территории. "В этом контексте статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен", - говорилось в документе.

После переговоров с Эрдоганом Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом и проинформировал его о положениях меморандума. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Асад выразил поддержку принятым решениям.

23 октября в министерстве обороны Турции заявили, что Анкара не возобновит наступление на северо-востоке Сирии после достижения договоренностей с США и Россией. Вечером этого дня российские военные полицейские в среду впервые осуществили патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирии.

24 октября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что курды начали отвод своих формирований из приграничных с Турцией районов. "Мы с удовлетворением отмечаем, что достигнутые в Сочи договоренности выполняются", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".