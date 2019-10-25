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Дальнее зарубежье 25.10.2019 18:34

Генсек НАТО призывает страны альянса не снижать объем оборонных расходов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал в пятницу страны альянса продолжать инвестировать в оборону, сообщает агентство "Анадолу".

"Мы должны продолжать инвестировать в оборону. Союзники последние пять лет наращивают оборонные расходы, и таким образом, к концу следующего года оборонный бюджет НАТО вырастет на $100 млрд", - заявил генсек на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

При этом он отметил необходимость для альянса быть готовым к будущим вызовам.

По словам Столтенберга, главы военных ведомств стран НАТО также обсудят инициативы, направленные на повышение готовности альянса оперативно реагировать на угрозы и противодействовать кибератакам.

В Брюсселе 24-25 октября проходит встреча министров обороны стран альянса.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РАСХОДЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]