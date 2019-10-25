Генсек НАТО призывает страны альянса не снижать объем оборонных расходов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал в пятницу страны альянса продолжать инвестировать в оборону, сообщает агентство "Анадолу".

"Мы должны продолжать инвестировать в оборону. Союзники последние пять лет наращивают оборонные расходы, и таким образом, к концу следующего года оборонный бюджет НАТО вырастет на $100 млрд", - заявил генсек на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

При этом он отметил необходимость для альянса быть готовым к будущим вызовам.

По словам Столтенберга, главы военных ведомств стран НАТО также обсудят инициативы, направленные на повышение готовности альянса оперативно реагировать на угрозы и противодействовать кибератакам.

В Брюсселе 24-25 октября проходит встреча министров обороны стран альянса.