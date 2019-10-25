Власти Грузии не рассматривают вопрос о размещении в стране американских военных из Сирии - госминистр

Правительство Грузии не рассматривает возможность размещения в стране военнослужащих США, выведенных из Сирии, заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

"Вопрос так не стоит, и не считаю, что на все мнения экспертов мы должны делать комментарии. Эксперты, конечно же, могут высказывать мнение", - заявила госминистр в пятницу журналистам, подчеркнув, что "этот вопрос не рассматривается".

Со своей стороны спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что Тбилиси и Вашингтон нигде в рабочих форматах не обсуждали вопрос возможного размещения в Грузии выведенного из Сирии контингента США.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что американский политолог, аналитик исследовательского центра The Heritage Foundation Люк Коффи выступил с идеей размещения выведенного из Сирии контингента США на территории Грузии.

По мнению американского эксперта, "войска США, покидающие Сирию, могут быть направлены в Грузию". "США могут использовать старую российскую базу в Ахалкалаки, которая находится всего в 740 километрах от Раки. Теперь Грузия надежнее Ирака", - приводят слова Коффи грузинские СМИ.