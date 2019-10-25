Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8874 RUR   0.0266 GBR   2.183 TRY   0.2948

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.23 0.26 Brent 61.67 0.50

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.10.2019 18:45

Власти Грузии не рассматривают вопрос о размещении в стране американских военных из Сирии - госминистр

Правительство Грузии не рассматривает возможность размещения в стране военнослужащих США, выведенных из Сирии, заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

"Вопрос так не стоит, и не считаю, что на все мнения экспертов мы должны делать комментарии. Эксперты, конечно же, могут высказывать мнение", - заявила госминистр в пятницу журналистам, подчеркнув, что "этот вопрос не рассматривается".

Со своей стороны спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что Тбилиси и Вашингтон нигде в рабочих форматах не обсуждали вопрос возможного размещения в Грузии выведенного из Сирии контингента США.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что американский политолог, аналитик исследовательского центра The Heritage Foundation Люк Коффи выступил с идеей размещения выведенного из Сирии контингента США на территории Грузии.

По мнению американского эксперта, "войска США, покидающие Сирию, могут быть направлены в Грузию". "США могут использовать старую российскую базу в Ахалкалаки, которая находится всего в 740 километрах от Раки. Теперь Грузия надежнее Ирака", - приводят слова Коффи грузинские СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, США, СИРИЯ


Похожие новости


Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией Госдума попросит правительство запретить поставки вина, воды из Грузии и денежные переводы в эту страну - Володин Власти Грузии обсуждают возможность производства марихуаны на экспорт Парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному правительству Кандидат в премьеры Грузии назвал пять принципов работы будущего правительства Премьер Грузии может уйти в отставку - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]