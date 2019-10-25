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Дальнее зарубежье 25.10.2019 14:50

Президент Пакистана обвинил Индию в нарушении прав кашмирцев

Президент Пакистана Ариф Алви обвинил Индию в нарушении прав кашмирцев на самоопределение.

"Более 70 лет население Джамму и Кашмира подвергаются оккупации. Действия Индии являются нарушением права на самоопределение кашмирцев и противоречат Хартии ООН. Имеют место попытки связать борьбу за самоопределение с терроризмом", - сказал Алви в пятницу в Баку, выступая на 18-ом саммите Движения неприсоединения.

По его словам, необходимо разрешить этот конфликт на основе норм и принципов международного права и резолюций ООН, которых на сегодняшний день 11.

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАШМИР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]