Президент Пакистана обвинил Индию в нарушении прав кашмирцев

Президент Пакистана Ариф Алви обвинил Индию в нарушении прав кашмирцев на самоопределение.
"Более 70 лет население Джамму и Кашмира подвергаются оккупации. Действия Индии являются нарушением права на самоопределение кашмирцев и противоречат Хартии ООН. Имеют место попытки связать борьбу за самоопределение с терроризмом", - сказал Алви в пятницу в Баку, выступая на 18-ом саммите Движения неприсоединения.
По его словам, необходимо разрешить этот конфликт на основе норм и принципов международного права и резолюций ООН, которых на сегодняшний день 11.
Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
Ф.Исазаде
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