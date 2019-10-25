Идея об участии НАТО в контроле над зоной безопасности на севере Сирии не таит в себе ничего хорошего - Лавров

Россия отвергает идею о контроле НАТО над зоной безопасности на северо-востоке Сирии, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если уже речь пошла о том, что натовцы хотят взять на себя эту задачу, то конечно эта идея ничего хорошего в себе не таит", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Не нужно от добра искать добра. Есть российско-турецкие договоренности, поддержанные Дамаском и курдами, их надо выполнять", - отметил министр.

Вместе с тем, комментируя в целом идею создания на севере Сирии зоны безопасности решением СБ ООН, Лавров заявил, что у российской стороны "нет понимания, о чем идет речь".