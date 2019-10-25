Турецкая военная операция в Сирии находится в интересах Венгрии - венгерский премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что турецкое военное вторжение на северо-восток Сирии соответствовало интересам Будапешта, который опасается большого количества беженцев, сообщило в пятницу местные СМИ.

"Если они не возвратятся туда (в Сирию - ИФ), турки откроют (беженцам - ИФ) путь прямо в Европу", - заявил Орбан в эфире местному радио, отметив, что тогда "сотни тысяч (беженцев - ИФ) направятся из Турции в Грецию, из Греции на Балканы, а с Балкан либо к венгерской, либо к хорватской границе".

Он подчеркнул, что "принципиальным интересом Венгрии" является избежать потока мигрантов.

По словам Орбана, зона безопасности "в военном отношении стабильна, пусть даже ценой конфликтов и боевых действий" и позволит сирийским беженцам "вернуться домой".

На прошлой неделе Орбан заявлял, что Венгрия будет использовать силу, чтобы остановить поток мигрантов, желающих незаконно проникнуть в страну.

Орбан отметил, что сообщил Брюсселю о намерениях Венгрии предоставить финансовую помощь Анкаре, чтобы отстроить дома в "стабильных зонах" и разместить в городах больницы, школы.

На встрече в Казахстане на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Орбана за поддержку.

Ожидается, что Орбан встретится с Эрдоганом в Будапеште 7 ноября.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.

В совместном меморандуме между РФ и Турцией, принятом 22 октября по итогам переговоров президентов двух стран в Сочи, говорилось, что Россия и Турция примут меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов (через сирийско-турецкую границу) и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.