Турецкая военная операция в Сирии находится в интересах Венгрии - венгерский премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что турецкое военное вторжение на северо-восток Сирии соответствовало интересам Будапешта, который опасается большого количества беженцев, сообщило в пятницу местные СМИ.
"Если они не возвратятся туда (в Сирию - ИФ), турки откроют (беженцам - ИФ) путь прямо в Европу", - заявил Орбан в эфире местному радио, отметив, что тогда "сотни тысяч (беженцев - ИФ) направятся из Турции в Грецию, из Греции на Балканы, а с Балкан либо к венгерской, либо к хорватской границе".
Он подчеркнул, что "принципиальным интересом Венгрии" является избежать потока мигрантов.
По словам Орбана, зона безопасности "в военном отношении стабильна, пусть даже ценой конфликтов и боевых действий" и позволит сирийским беженцам "вернуться домой".
На прошлой неделе Орбан заявлял, что Венгрия будет использовать силу, чтобы остановить поток мигрантов, желающих незаконно проникнуть в страну.
Орбан отметил, что сообщил Брюсселю о намерениях Венгрии предоставить финансовую помощь Анкаре, чтобы отстроить дома в "стабильных зонах" и разместить в городах больницы, школы.
На встрече в Казахстане на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Орбана за поддержку.
Ожидается, что Орбан встретится с Эрдоганом в Будапеште 7 ноября.
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.
17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.
Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.
В совместном меморандуме между РФ и Турцией, принятом 22 октября по итогам переговоров президентов двух стран в Сочи, говорилось, что Россия и Турция примут меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов (через сирийско-турецкую границу) и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.
Министр обороны Азербайджана и заместитель Генсека НАТО обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Президенты Азербайджана и Венесуэлы подчеркнули необходимость взаимной поддержки и усиления сотрудничества в рамках ДН
Медведев обещал российскую поддержку новому премьер-министру Азербайджана
Нефть стабильна и завершают неделю ростом, Brent у $61,7 за баррель
"Газпром нефть" создает единый блок E&P, включая шельф, под руководством Вадима Яковлева
Число безналичных транзакций в Азербайджане за 9 месяцев 2019г увеличилось на 44% - ЦБА
Япония рассчитывает в 2020 году увеличить иностранный турпоток до 40 млн
АЛРОСА добыла ювелирный алмаз массой более 230 карат
В Баку к апрелю 2020г начнут функционировать 4 центра DOST - Бабаев
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Кредит «Инвестиционный» банка ВТБ (Азербайджан): новые возможности для бизнеса
Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day”
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго