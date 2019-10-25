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Дальнее зарубежье 25.10.2019 23:45

В Латвии побит температурный рекорд 1945 года

В пятницу во второй половине дня на большей части территории Латгале (область на востоке Латвии, занимающая одну четверть её территории - ИФ) солнце прогрело воздух до +17 градусов, свидетельствуют данные метеорологических станций.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии 25 октября, до этого составляла +16,9 градуса. Этот рекорд был установлен в 1945 году.

В западных и центральных регионах страны пасмурно, температура составляет +10..+14 градусов.

В минувший вторник температура воздуха в Даугавпилсе поднялась до +19,2 градуса. Таким образом, был побит не только рекорд тепла для 22 октября, но и национальный рекорд тепла для третьей декады месяца.

Необычно теплая погода на этой неделе была зафиксирована во многих регионах Европы, например, в четверг на юге Польши воздух прогрелся до +27 градусов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ЛАТВИЯ, ТЕПЛО, АНОМАЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]