В Латвии побит температурный рекорд 1945 года

В пятницу во второй половине дня на большей части территории Латгале (область на востоке Латвии, занимающая одну четверть её территории - ИФ) солнце прогрело воздух до +17 градусов, свидетельствуют данные метеорологических станций.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии 25 октября, до этого составляла +16,9 градуса. Этот рекорд был установлен в 1945 году.
В западных и центральных регионах страны пасмурно, температура составляет +10..+14 градусов.
В минувший вторник температура воздуха в Даугавпилсе поднялась до +19,2 градуса. Таким образом, был побит не только рекорд тепла для 22 октября, но и национальный рекорд тепла для третьей декады месяца.
Необычно теплая погода на этой неделе была зафиксирована во многих регионах Европы, например, в четверг на юге Польши воздух прогрелся до +27 градусов.
Азербайджан и Кувейт подчеркнули необходимость проведения заседания межправкомиссии в ближайшее время
Министр обороны Азербайджана и заместитель Генсека НАТО обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Президенты Азербайджана и Венесуэлы подчеркнули необходимость взаимной поддержки и усиления сотрудничества в рамках ДН
Azalternativenerji получит около 437,5 тыс. манатов за предложения по внедрению альтернативных источников энергии в удаленных населенных пунктах
Азербайджан и UNCTAD подписали план действий по закупке программы по управлению задолженностью
Нефть стабильна и завершают неделю ростом, Brent у $61,7 за баррель
Американцы потратят $2,7 млрд на конфеты к Хэллоуину в этом году
В автоаварии с микроавтобусами на Алтае погибли восемь человек, восемь - пострадали
Япония рассчитывает в 2020 году увеличить иностранный турпоток до 40 млн
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Кредит «Инвестиционный» банка ВТБ (Азербайджан): новые возможности для бизнеса
Программа “Azerbaijan Digital HUB” была представлена на “Eurasia Innovation Day”
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго