В Латвии побит температурный рекорд 1945 года

В пятницу во второй половине дня на большей части территории Латгале (область на востоке Латвии, занимающая одну четверть её территории - ИФ) солнце прогрело воздух до +17 градусов, свидетельствуют данные метеорологических станций.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии 25 октября, до этого составляла +16,9 градуса. Этот рекорд был установлен в 1945 году.

В западных и центральных регионах страны пасмурно, температура составляет +10..+14 градусов.

В минувший вторник температура воздуха в Даугавпилсе поднялась до +19,2 градуса. Таким образом, был побит не только рекорд тепла для 22 октября, но и национальный рекорд тепла для третьей декады месяца.

Необычно теплая погода на этой неделе была зафиксирована во многих регионах Европы, например, в четверг на юге Польши воздух прогрелся до +27 градусов.