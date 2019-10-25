Северо-востоку Сирии нужна стабильность, поэтому предложение ФРГ по зоне безопасности можно лишь приветствовать - Столтенберг

Ситуация на северо-востоке Сирии все еще нестабильна, и в связи с этим предложение ФРГ о создании зоны безопасности под международным контролем в этом регионе является положительным шагом, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы приветствует факт снижения насилия (на северо-востоке Сирии - ИФ), но мы должны развивать процесс, чтобы получить долговременное устойчивое решение для Сирии и северо-востока. По этой причине я приветствую предложения (ФРГ - ИФ) с зоной безопасности под международным контролем и с большим международным участием", - сказал он на пресс-конференции после заседания Североатлантического совета.
Он отметил, что обсуждал в пятницу инициативу Берлина с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и другими партнерами по НАТО.
Ранее в интервью "Немецкой волне" Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности под международным контролем с участием Турции и России.
Столтенберг в свою очередь ранее заявлял, что предложения Крамп-Карренбауэр "зависят от решения ООН, это - процесс, поэтому сейчас невозможно сказать, будет ли это легко или сложно".
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