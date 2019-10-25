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Дальнее зарубежье 25.10.2019 20:03

Северо-востоку Сирии нужна стабильность, поэтому предложение ФРГ по зоне безопасности можно лишь приветствовать - Столтенберг

Ситуация на северо-востоке Сирии все еще нестабильна, и в связи с этим предложение ФРГ о создании зоны безопасности под международным контролем в этом регионе является положительным шагом, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приветствует факт снижения насилия (на северо-востоке Сирии - ИФ), но мы должны развивать процесс, чтобы получить долговременное устойчивое решение для Сирии и северо-востока. По этой причине я приветствую предложения (ФРГ - ИФ) с зоной безопасности под международным контролем и с большим международным участием", - сказал он на пресс-конференции после заседания Североатлантического совета.

Он отметил, что обсуждал в пятницу инициативу Берлина с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и другими партнерами по НАТО.

Ранее в интервью "Немецкой волне" Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности под международным контролем с участием Турции и России.

Столтенберг в свою очередь ранее заявлял, что предложения Крамп-Карренбауэр "зависят от решения ООН, это - процесс, поэтому сейчас невозможно сказать, будет ли это легко или сложно".

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Тэги: НАТО, ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, ЗОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]