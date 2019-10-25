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25.10.2019 17:45

В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли

Международный форум «World E-Commerce Forum Eurasia», организуемый Центром Innoland при Центре инноваций совместно с таможенным представительством «My Broker», пройдет в Баку 26-27 ноября 2019 года.

Форум нацелен на развитие инфраструктуры электронной коммерции как в Азербайджане, так и в регионе.

«На форуме руководители лидирующих в регионе компаний, профессиональные эксперты, а также представители госструктур выступят на тему электронной торговли, в частности, электронного экспорта, а также о последних мировых тенденциях в этой области», - отмечают организаторы.

В работе форума примут участие представители ведущих международных компаний, в частности, онлайн-магазины, а также компании, предоставляющие услуги в области электронной торговли.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФОРУМ, ТОРГОВЛЯ, ЭЛЕКТРОННАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]