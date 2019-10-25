В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли

Международный форум «World E-Commerce Forum Eurasia», организуемый Центром Innoland при Центре инноваций совместно с таможенным представительством «My Broker», пройдет в Баку 26-27 ноября 2019 года.
Форум нацелен на развитие инфраструктуры электронной коммерции как в Азербайджане, так и в регионе.
«На форуме руководители лидирующих в регионе компаний, профессиональные эксперты, а также представители госструктур выступят на тему электронной торговли, в частности, электронного экспорта, а также о последних мировых тенденциях в этой области», - отмечают организаторы.
В работе форума примут участие представители ведущих международных компаний, в частности, онлайн-магазины, а также компании, предоставляющие услуги в области электронной торговли.
Х.Насирзаде
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