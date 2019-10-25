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СНГ 25.10.2019 23:16

В Украине хотят сократить расходы на содержание чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с руководством правительства и народными депутатами поставил задачу сократить на 10% бюджетные расходы на содержание чиновников.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушал министра финансов по основным показателям. Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%", - сообщил Зеленский в своем телеграм-канале в пятницу.

Президент отметил, что это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

"Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСБЮДЖЕТ, ЧИНОВНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]