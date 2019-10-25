ЦБ Азербайджана не ожидает существенного изменения уровня инфляции в 2020г

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ожидает существенного изменения инфляции в 2020 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
«Согласно обновленным прогнозам, Центральный банк ожидает инфляцию на конец 2019 года на уровне около 4%. Существенные изменения в уровне инфляции в 2020 году не прогнозируется», - отметили в ЦБА.
В Центробанке подчеркнули, что инфляционные ожидания постепенно замедляются.
«Опрос, проведенный в сентябре среди 4,25 тыс. домохозяйств, показал, что лишь 2,4% респондентов ожидают ускорения темпов инфляции в следующие 12 месяцев. Рост цен на текущем уровне ожидают 41,2% респондентов, более медленный рост цен – 37,2%, сохранение цен – 17,1%, снижение цен – 2,1%», - отметили в ЦБ.
Правительство Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию по итогам 2019 года на уровне 3,2%.
В 2020 году ожидается дальнейшее ускорении инфляции, которая прогнозируется на уровне 4,6%, а начиная, с 2021 года будет иметь место замедление инфляции. В частности, в 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составит по прогнозам 4,3%, в 2022г – 4,1%, в 2023 году – 3,9%.
А.Мамедов
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