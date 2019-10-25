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Макроэкономика 25.10.2019 18:07

ЦБ Азербайджана не ожидает существенного изменения уровня инфляции в 2020г

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не ожидает существенного изменения инфляции в 2020 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

«Согласно обновленным прогнозам, Центральный банк ожидает инфляцию на конец 2019 года на уровне около 4%. Существенные изменения в уровне инфляции в 2020 году не прогнозируется», - отметили в ЦБА.

В Центробанке подчеркнули, что инфляционные ожидания постепенно замедляются.

«Опрос, проведенный в сентябре среди 4,25 тыс. домохозяйств, показал, что лишь 2,4% респондентов ожидают ускорения темпов инфляции в следующие 12 месяцев. Рост цен на текущем уровне ожидают 41,2% респондентов, более медленный рост цен – 37,2%, сохранение цен – 17,1%, снижение цен – 2,1%», - отметили в ЦБ.

Правительство Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию по итогам 2019 года на уровне 3,2%.

В 2020 году ожидается дальнейшее ускорении инфляции, которая прогнозируется на уровне 4,6%, а начиная, с 2021 года будет иметь место замедление инфляции. В частности, в 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составит по прогнозам 4,3%, в 2022г – 4,1%, в 2023 году – 3,9%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЦБ, ИНФЛЯЦИЯ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]