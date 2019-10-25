Число безналичных транзакций в Азербайджане за 9 месяцев 2019г увеличилось на 44% - ЦБА

Число транзакций посредством межбанковской системы платежей за 9 месяцев 2019 года составило 40 млн, что на 44% выше показателя аналогичного периода 2018 года, говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

«По итогам января-сентября 2019 года объем операций посредством межбанковской системы платежей (AZIPS и XOHKS - ИФ) составил 191 млрд манатов, число операций – 40 млн. Рост числа транзакций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 44%», - отмечается в информации.

По данным ЦБА, число операций в Национальной платежной системы (HOP) в отчетный период составило 2,286 млрд (рост на 36%). При этом объем операций в системе в отчетный период составил 956 млн манатов (рост в 3,4 раза).

По данным Центробанка, на 30 сентября 2019 года число платежных карт в Азербайджане составило 7,5 млн единиц (рост на 16%), из которых 1,2 млн пришлось на бесконтактные. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года число бесконтактных карт увеличилось в 2,4 раза.

В отчетный период объем операций с платежными картами в Азербайджане составил 15,535 млрд манатов (рост на 28%). Удельный вес безналичных операций с платежными картами в отчетный период составил 21% (рост на 59%).

Х.Насирзаде