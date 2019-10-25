Президент Таджикистана амнистировал более 20 тыс. преступников

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон "Об амнистии", сообщила вечером в пятницу пресс-служба главы государства.

Отмечается, что закон был представлен на утверждение парламента страны 16 октября "в соответствии с принципом гуманизма и в честь празднования 25-летия Конституции республики".

"Закон "Об амнистии" распространяется на более 20 тысяч лиц, совершивших преступления. В частности, будет применён к несовершеннолетним, женщинам, инвалидам, иностранным гражданам и другим лицам", - говорится в сообщении.

Соответствующие органы должны в двухмесячный срок полностью реализовать закон и представить подробный отчет президенту Таджикистана.