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СНГ 25.10.2019 19:13

Президент Таджикистана амнистировал более 20 тыс. преступников

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон "Об амнистии", сообщила вечером в пятницу пресс-служба главы государства.

Отмечается, что закон был представлен на утверждение парламента страны 16 октября "в соответствии с принципом гуманизма и в честь празднования 25-летия Конституции республики".

"Закон "Об амнистии" распространяется на более 20 тысяч лиц, совершивших преступления. В частности, будет применён к несовершеннолетним, женщинам, инвалидам, иностранным гражданам и другим лицам", - говорится в сообщении.

Соответствующие органы должны в двухмесячный срок полностью реализовать закон и представить подробный отчет президенту Таджикистана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АМНИСТИЯ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]