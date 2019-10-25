Президенты Азербайджана и Венесуэлы подчеркнули необходимость взаимной поддержки и усиления сотрудничества в рамках ДН

Президенты Азербайджана и Венесуэлы Ильхам Алиев и Николас Мадуро на встрече в пятницу в Баку отметили важность усиления сотрудничества и взаимной поддержки между странами-членами Движения неприсоединения (ДН).
В Баку в пятницу начал работу 18-ый саммит организации, в раках которого председательство от Венесуэлы перешло к Азербайджану на 2019-2022гг.
«На встрече лидеры двух стран выразили уверенность, что председательство Азербайджана в организации будет успешным», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.
Алиев и Мадуро подчеркнули важность соблюдения таких принципов как независимость стран, суверенитет, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела в качестве основополагающих в международных отношениях.
А.Азизов
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