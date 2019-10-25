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Внешняя политика 25.10.2019 19:10

Президенты Азербайджана и Венесуэлы подчеркнули необходимость взаимной поддержки и усиления сотрудничества в рамках ДН

Президенты Азербайджана и Венесуэлы Ильхам Алиев и Николас Мадуро на встрече в пятницу в Баку отметили важность усиления сотрудничества и взаимной поддержки между странами-членами Движения неприсоединения (ДН).

В Баку в пятницу начал работу 18-ый саммит организации, в раках которого председательство от Венесуэлы перешло к Азербайджану на 2019-2022гг.

«На встрече лидеры двух стран выразили уверенность, что председательство Азербайджана в организации будет успешным», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Алиев и Мадуро подчеркнули важность соблюдения таких принципов как независимость стран, суверенитет, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела в качестве основополагающих в международных отношениях.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]