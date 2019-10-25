Президенты Азербайджана и Венесуэлы подчеркнули необходимость взаимной поддержки и усиления сотрудничества в рамках ДН

Президенты Азербайджана и Венесуэлы Ильхам Алиев и Николас Мадуро на встрече в пятницу в Баку отметили важность усиления сотрудничества и взаимной поддержки между странами-членами Движения неприсоединения (ДН).

В Баку в пятницу начал работу 18-ый саммит организации, в раках которого председательство от Венесуэлы перешло к Азербайджану на 2019-2022гг.

«На встрече лидеры двух стран выразили уверенность, что председательство Азербайджана в организации будет успешным», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Алиев и Мадуро подчеркнули важность соблюдения таких принципов как независимость стран, суверенитет, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела в качестве основополагающих в международных отношениях.

А.Азизов